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ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الدهس وتعلن "مراسم تأبين" اليوم - أخبار كلمتك

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ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الدهس وتعلن "مراسم تأبين" اليوم - أخبار كلمتك

ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الدهس وتعلن "مراسم تأبين" اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 06:45 صباحاً - تستعد مدينة مدينة ماجديبورج الألمانية لإقامة مراسم تأبين لضحايا حادث الدهس المأساوي الذي وقع مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد، وأسفر عن مقتل شخص بالغ وطفل صغير وإصابة 64 شخصًا.

ومن المقرر أن تُقام المراسم في كاتدرائية المدينة اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش).

وعبرت سيمون بوريس عمدة مدينة ماجديبورج، عن حزنها العميق أثناء حديثها للصحفيين، وقالت وهي تبكي: "نريد أن نوفر للمتضررين وأقاربهم والمواطنين فرصة للحزن والتأمل".

وأضافت: "سنحتاج إلى وقت طويل للتعامل مع هذا الألم ومعالجة ما حدث".

ووفقًا لتصريحات راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، فإن الحادث أدى إلى إصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة، وتم على إثره تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد تعبيرًا عن الحداد.

ورغم الحصيلة الحكومية التي أفادت بمقتل شخصين فقط، إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 80 آخرين؛ بعدما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماجديبورج بشرق ألمانيا.

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس المدينة في وقت لاحق من اليوم السبت، بحسب الإعلام الألماني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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