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عاجل: توقعات بهجوم إسرائيلي كبير على اليمن عقب سقوط صاروخ وسط تل أبيب - أخبار كلمتك

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عاجل: توقعات بهجوم إسرائيلي كبير على اليمن عقب سقوط صاروخ وسط تل أبيب - أخبار كلمتك

عاجل: توقعات بهجوم إسرائيلي كبير على اليمن عقب سقوط صاروخ وسط تل أبيب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع مراقبون بهجوم إسرائيلي كبير على اليمن في القريب العاجل .

وقال مراقبون بأنهم يتوقعون هجوم إسرائيلي كبير على اليمن ذلك عقب سقوط صاروخ حوثي وسط تل أبيب اليوم السبت .

واعلنت إسرائيل اليوم السبت فشلها في اعتراض صاروخ حوثي أطلق وسط تل أبيب وتسبب بسقوط ١٦ مصاب

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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