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أزالتها أمريكا، هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الجولاني بموقع "إرهابيين مطلوبين" - أخبار كلمتك

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أزالتها أمريكا، هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الجولاني بموقع "إرهابيين مطلوبين" - أخبار كلمتك

أزالتها أمريكا، هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الجولاني بموقع "إرهابيين مطلوبين" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:15 صباحاً - من ساعات قليلة من إعلان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من دمشق مساء أمس الجمعة، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع "مكافآت من أجل العدالة".

إرهابيين مطلوبين

فأي بحث على صفحة الموقع الأمريكي الذي ينشر المكافآت حول الإدلاء بمعلومات عن "إرهابيين مطلوبين" عادة من قبل الولايات المتحدة، عن اسم القيادي السوري، المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني"، يظهر أن الصفحة غير موجودة.

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في حين لا تزال "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الشرع على قائمة الموقع.

قرار سياسي

فيما أوضحت “ليف” للعربية/الحدث أن قرار إلغاء المكافأة سياسي، بعد الإشارات الإيجابية التي تبلورت من مواقف الشرع والمحادثات معه.

كما وصفت أول لقاء لها مع قائد الإدارة السياسية الجديدة في دمشق بالجيد. واعتبرت أن الشرع كان "براجماتيا وعمليًا".

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إلى ذلك، شددت على أن الإدارة الأمريكية ستحكم "على الأمور من خلال الأفعال وليس الأقوال فحسب".

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن الحكومة السورية الجديدة يجب أن تشمل جميع الطوائف، وتضمن أيضا ألا تتمكن الجماعات الإرهابية من تشكيل أي تهديد.

وكانت واشنطن صنفت الشرع إرهابيا عام 2013، قائلة إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق حكم متشدد في سوريا.

 وذكرت أن جبهة النصرة، التي انبثقت منها هيئة تحرير الشام، "نفذت هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل مدنيين وتبنت رؤية طائفية عنيفة".

في المقابل، أكد الشرع أن هذا التصنيف كان ظالمًا، مشددًا على أنه يعارض قتل الأبرياء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدة قوى غربية أخرى عبرت عن سعادتها برؤية فصائل مسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" تطيح بالأسد، في الثامن من الشهر الحالي، بعد هجوم عسكري مباغت، وترك الجيش السوري لمواقعه والانسحاب بشكل مفاجئ.

فيما بدأت عدة حكومات غربية تدريجيا فتح قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام وقائدها، لمناقشة إمكان محو اسم الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقد أتت زيارة الوفد الأمريكي أمس بعد اتصالات فرنسية وبريطانية مع السلطات السورية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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