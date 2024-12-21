لحظة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك بالأقصر.. فيديو وصور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس.. مع بداية فصل الشتاء، تشهد محافظة الأقصر، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، وهي تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس.

الاحتفال بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس

وتحتفل محافظة الأقصر، في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من كل عام، بظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس، التي تعتبر من أهم الأحداث الفلكية في العالم.

فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس

ونظمت المحافظة احتفالية خاصة لهذا العام، بحضور مئات السياح، والقيادات التنفيذية ومسئولي الآثار، عند مدخل واجهة الصرح الأمامي لمعابد الكرنك، للاحتفال بهذه الظاهرة.

تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معبد آمون رع بالكرنك

وتتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معبد آمون رع بالكرنك، يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتأتي تلك الظاهرة للإعلان عن بداية فصل الشتاء في مصر رسمياً.

توافد السياح على معابد الكرنك

وبدأ السياح بالتوافد فجر اليوم السبت 21 ديسمبر، للمشاركة في الفعالية السنوية للظاهرة الفلكية النادرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس، وسط أجواء ممتعة لرصد تلك الظاهرة المختلفة من نوعها.

فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس

قبل شروق الشمس، بدأت معابد الكرنك عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، وموسيقي شروق الشمس المميزة التي أبهرت الجمهور، مع فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة.

بدء فصل الشتاء رسميًا في مصر

جدير بالذكر، أن وزارة الآثار والسياحة تنظم كل عام في مثل هذا الوقت احتفالية بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، لمشاهدة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتي تعلن رسمياً عن بدء فصل الشتاء في مصر.