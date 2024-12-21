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روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 113 مسيرة خلال ساعات الليل - أخبار كلمتك

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روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 113 مسيرة خلال ساعات الليل - أخبار كلمتك

روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 113 مسيرة خلال ساعات الليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً -  قالت السلطات في أوكرانيا، اليوم السبت، إن روسيا هاجمت البلاد بـ 113 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل.

وأعلن الجيش الأوكراني أمس الجمعة، الانسحاب من مناطق في شرق البلاد.

 

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية

 أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق في روسيا ومياه البحر الأسود، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وجاء في البيان الروسي: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”.

وتابع: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق البحر الأسود، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

 

انفجارات قوية في كييف

وحذّرت القوات الجوية الأوكرانية في رسالة عبر تطبيق "تيليجرام" من أنّ “صاروخًا باليستيًّا رُصد من الشمال”، بعد نحو 3 سنوات من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وهي حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف.

وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، فيما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن إصابة شخصين على الأقل في أعقاب هذه الانفجارات التي وقعت في اليوم التالي لجلسة الأسئلة والأجوبة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رفض أي هدنة.

وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضًا عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية حيث قتل شخص واحد وأصيب 6، وفي بلدات وقرى أخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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