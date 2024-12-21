الرياضة - 10:36 - مقتل وإصابة العشرات.. تفاصيل حادث الدهس بسوق عيد الميلاد في ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - تصدر حادث الدهس بسوق عيد الميلاد في ألمانيا محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك نتيجة إصابة ومقتل العشرات بالتزامن مع احتفالات الكريسماس 2025.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل حادث الدهس بسوق عيد الميلاد في ألمانيا.

حادث الدهس بألمانيا

شهد سوق عيد الميلاد بألمانيا، أمس الجمعة 20 ديسمبر، حادث دهس مروع أسفر عنه مقتل وإصابة العشرات، حيث أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، بمقتل وإصابة العشرات، نتيجة اصطدام سيارة بحشد من الناس في مدينة ماغديبورغ، كما قالت صحيفة «ميرور» البريطانية: «قتل 11 شخصا وأصيب 60 آخرون في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ بألمانيا، بعد أن دهست سيارة مسرعة الحشد»، وأضافت خدمات الطوارئ الألمانية إن ما بين 60 إلى 80 شخصا» أصيبوا بجروح عندما دهست سيارة زوار ذلك السوق، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى في حالة خطيرة.

عدد ضحايا حادث الدهس بألمانيا

وامتنعت الشرطة، عن الإفصاح عن الأرقام الدقيقة للضحايا، مكتفية بالإشارة إلى أن العملية كانت واسعة النطاق، حيث تجمع الناس للاحتفال في الأيام التي تسبق عطلة عيد الميلاد.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. وذكرت محطة «إم.دي.آر» المحلية أن المشتبه به لم يكن معروفا لدى السلطات الألمانية باعتباره متشددا. وقال مصدر سعودي لرويترز إن المملكة حذرت السلطات الألمانية من المهاجم، الذي قال المصدر إنه نشر آراء متطرفة على حسابه الشخصي على موقع إكس.

المشتبه به في حادث سوق عيد الميلاد بألمانيا

وبحسب صحيفة «BILD» الألمانية، فإن المشتبه به في حادث سوق عيد الميلاد بألمانيا هو طبيب يدعى طالب، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعيش في منطقة بيرنبورغ، حيث يعمل في عيادة. لديه إقامة دائمة في ألمانيا، وقالت الصحيفة إن «المشتبه به قاد سيارته لأكثر من 400 متر عبر سوق عيد الميلاد المزدحم في مدينة ماغديبورغ، بسيارة من نوع «BMW» المستأجرة ذات الدفع الرباعي، على إثر ذلك، اعتقل ضباط الشرطة السائق عند تقاطع ليس بعيدا عن أحد مداخل سوق عيد الميلاد.وقُتل شخص بالغ وطفل صغير في الحادث».

كما ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أن المتهم هو طبيب متخصص في الطب والعلاج النفسي ومتعاطف مع أفكار حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف. ولم تذكر المجلة مصدر هذه المعلومات، ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث، بأنه «هجوم إرهابي»، وقالت صحيفة «بيلد» نقلا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق، بحثا عن وجود متفجرات».

رؤساء الدول يتضامنون مع حادث الدهس بسوق عيد الميلاد

بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صدمته الشديدة من الهجوم، الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية. وقال ماكرون في منشور على منصة «إكس» إنه «مصدوم بشدة من الرعب الذي أصاب سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ ، مضيفا: «فرنسا تشارك الألمانيين آلامهم وتعبّر عن تضامنها الكامل».

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن صدمته الشديدة من الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية، وقال ستارمر: «قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم وكل من تأثر بهذا الحادث»، مضيفاً «نقف مع شعب ألمانيا في هذا الوقت العصيب».

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تتابع الوضع عن كثب في ألمانيا بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ماغديبورغ، وقال متحدث باسم الوزارة في لندن: «نحن على اتصال مع السلطات الألمانية عقب الحادث في المدينة، ونراقب الوضع عن كثب«، وأضاف المتحدث: قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث».