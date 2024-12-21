الرياضة - 10:36 - بعد وصلة تعذيب.. تفاصيل العثور على جثة طفلة سودانية في 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - وصلة تعذيب لقنتها أسرة طفلة سودانية الجنسية، لصغيرتهم، انتهت بوفاتها متأثرة بجراحها، بمنطقة مساكن عثمان، مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده بورود بلاغًا للمقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بوفاة طفلة في ظروف غامضة بمساكن عثمان نطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "نسرين.ع.ي"، تبلغ من العمر 4 سنوات، وبها أثار تعذيب.

المعاينة الأولية، بينت أن أسرتها لقنتها وصلة تعذيب وضرب مبرح، ما تسبب في وفاة الطفلة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الأسرة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة ومعرفة سبب ارتكابها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.