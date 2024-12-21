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الرياضة - 10:36 - 8 ضربات.. هجوم أوكراني يتسبب في تعليق الرحلات الجوية بمطار قازان الروسي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - 8 ضربات.. هجوم أوكراني يتسبب في تعليق الرحلات الجوية بمطار قازان الروسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - 8 ضربات.. هجوم أوكراني يتسبب في تعليق الرحلات الجوية بمطار قازان الروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - ذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا «روسافياتسيا»، اليوم السبت، أن مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبان سكنية.

وأعلنت سلطات مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت 3 أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي خسائر بشرية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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