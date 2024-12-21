أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

حكايات الكتاب الأول.. ناشرون وكتاب يروون تجارب وخبرات مهمة في صالون روايات مصرية للجيب - أخبار كلمتك

حكايات الكتاب الأول.. ناشرون وكتاب يروون تجارب وخبرات مهمة في صالون روايات مصرية للجيب - أخبار كلمتك

1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة 2 أمس - أخبار كلمتك

1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة 2 أمس - أخبار كلمتك

أمسية الأدب الكوري تستعرض عوامل التحول من المحلية إلى العالمية - أخبار كلمتك

أمسية الأدب الكوري تستعرض عوامل التحول من المحلية إلى العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل قسم بالإسكندرية بسبب التعذيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل قسم بالإسكندرية بسبب التعذيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 17% إلى 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 17% إلى 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:10 مساءً -  الليرة السورية، شهدت  الليرة السورية استقرارا نسبيًّا مقابل الدولار بحركة تعاملات اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، فى محاولة للتعافى وذلك بعد انهيار كبير العملة السورية خلال الأيام الماضية جراء الأحداث في سوريا. 

اقرا التالي: أسعار الليرة السورية آخر تحديث 

حركة الليرة السورية مقابل الدولار - كلمتك 
حركة الليرة السورية مقابل الدولار - كلمتك 

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

 وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن حوالي 14450 ليرة  للشراء، و14750 ليرة للبيع.

<span style=
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثرت بتداعيات الحرب والأحداث

 ومن الملاحظ أيضًا أن العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثر بتداعيات الحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.

 

سعر الليرة السورية 

 وشهدت  الليرة السورية انخفاضات كبيرة مقابل العملات العربية والأجنبية، فى البنوك السورية وذلك عقب الأحداث الجارية بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد، وفيما يلي ترصد لكم “ كلمتك ” سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات.


سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري الآن حوالي 255  ليرة سورية. 

الليرة السورية 
الليرة السورية 

ما هي تأثيرات انهيار الليرة السورية على الاقتصاد العالمي؟

  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
  • ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

 

كيف يؤثر انهيار الليرة السورية على التجارة الدولية؟

ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

كما ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق