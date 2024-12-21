الرياضة - 10:01 - «القاهرة الإخبارية»: تعليق الرحلات الجوية بمطار قازان الروسي مؤقتًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - أعلن مطار قازان الروسي، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، عن وكالة «رويترز».
وأفاد الإعلام الروسي، باندلاع حريق في مبنى بمدنية قازان الروسية جراء اصطدام طائرة مسيرة أوكرانية.
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