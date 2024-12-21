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إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الجديد.. «التعليم» تحسم الجدل - أخبار كلمتك

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إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الجديد.. «التعليم» تحسم الجدل - أخبار كلمتك

إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الجديد.. «التعليم» تحسم الجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - إلغاء الصف السادس الابتدائي.. أٌثيرت حالة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، بداية من العام الدراسي الجديد 2025-2026.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

تداولت بعض الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بإلغاء الصف السادس الابتدائي، ابتدءًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026، خلال الساعات الماضية، مما خلق جدالًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

الوزارة ترد على أبناء إلغاء الصف السادس الابتدائي

ومن جانبه، ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأنباء المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، مؤكدة أنه الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وأكدت الوزارة، أن أي تغييرات في نظام التعليم، سيتم إعلانه رسميًا عبر صفحات ومواقع الوزارة الرسمية والمعتمدة، ولن يتم تنفيذ أي قرار دون طرحه للمجتمع بشكل واضح وبعد دراسات مستفيضة ومناقشات مجتمعية.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

تحري الدقة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من كافة المواطنين بتحري الدقة في الأخبار المتداولة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلغاء الصف السادس من المرحلة الابتدائية

وأكدت الوزارة أن التعليم الابتدائي يتكون من ست سنوات دراسية، والصف السادس الابتدائي هي مرحلة انتقالية مهمة لتقييم جاهزية الطلاب قبل الانتقال للمرحلة الإعدادية، وإلغاء هذه المرحلة الحيوية غير وارد في الوقت الحالي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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