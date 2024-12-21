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للمرة الأولى .. لقاء يجمع علي محسن الأحمر مع أبرز قيادات المقاومة الجنوبية - أخبار كلمتك

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للمرة الأولى .. لقاء يجمع علي محسن الأحمر مع أبرز قيادات المقاومة الجنوبية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى .. لقاء يجمع علي محسن الأحمر مع أبرز قيادات المقاومة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين وزير الشباب والرياضة نايف البكري وعلي محسن الأحمر في زفاف نجل البكري .

وعلق ناشطون بأن تلك هي الصورة الأولى التي تجمع نايف البكري مع علي محسن الأحمر مشيدين بتواضع الاحمر على عكس غيره من المسؤولين.

والتقطت الصورة في حفل زفاف نجل الوزير نايف البكري

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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