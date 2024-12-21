إسرائيل تعتقل مدنيين في جنوب سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، القبض على مدنيين اثنين من ريف القنيطرة في جنوب سوريا.

وقال تلفزيون سوريا عبر فيس بوك إن "جيش الاحتلال اعتقل شخصين اقتربا من نقطة لقوات الأمم المتحدة في بلدة جبا بريف القنيطرة، قبل انسحابه منها فجر اليوم".

وأضاف أن "جيش الاحتلال سحب دبابتين من الأراضي السورية بعد توغله في بلدة صيدا الحانوت".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين البلدين.

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من دمشق مساء أمس الجمعة، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع "مكافآت من أجل العدالة".

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