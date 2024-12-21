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اول تعليق على قيام امراة واولادها بالتخييم امام قبر الشريف - أخبار كلمتك

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اول تعليق على قيام امراة واولادها بالتخييم امام قبر الشريف - أخبار كلمتك

اول تعليق على قيام امراة واولادها بالتخييم امام قبر الشريف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدر ابناء الشيخ أحمد عباد شريف بيان توضيحي لقبائل الجوف والرأي العام

وقالوا في البيان ان ماجرى بخصوص التخييم على قبر والدنا المرحوم الشيخ أحمد عباد شريف، من قبل أفراد من آل عكازه في قضية جنائية لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد

واشاروا انه تم استغلال هذا الموقف للإساءة إليهم والتشهير بهم أمام الرأي العام، وذلك بدفعهم لتقديم طلب العفو في قضية محكوم فيها أشخاص بالإعدام، وهي قضية ذات أحكام قضائية نافذة لسنا طرفاً فيها

وأكدوا أن أولياء الدم في القضية هم من قبيلة الذيابنه ، ويقطنون في منطقة السبلي مغرب عنس بمحافظة ذمار، وأن ولي الدم سلطان لم يتلقَ طلباً مباشراً منهم للعفو أو الشفاعة كما هو العرف المعتاد. بل تم اللجوء إلى التخييم على قبر والدنا دون أي مبرر، بهدف الإساءة إلينا بشكل شخصي، رغم مواقفنا الطيبة والمشرفة مع القريب والبعيد


وجاء في البيان:


بيان توضيحي للرأي العام وأبناء قبائل الجوف الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم،

نود أن نوضح للرأي العام وأبناء قبائل الجوف الكرام تفاصيل ما جرى بخصوص التخييم على قبر والدنا المرحوم الشيخ أحمد عباد شريف، من قبل أفراد من آل عكازه في قضية جنائية لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد. وقد تم استغلال هذا الموقف للإساءة إلينا والتشهير بنا أمام الرأي العام، وذلك بدفعهم لتقديم طلب العفو في قضية محكوم فيها أشخاص بالإعدام، وهي قضية ذات أحكام قضائية نافذة لسنا طرفاً فيها، ولا يليق بنا الخوض في تفاصيلها احتراماً للجميع.

نؤكد أن أولياء الدم في القضية هم من قبيلة الذيابنه ، ويقطنون في منطقة السبلي مغرب عنس بمحافظة ذمار، وأن ولي الدم سلطان لم يتلقَ طلباً مباشراً منهم للعفو أو الشفاعة كما هو العرف المعتاد. بل تم اللجوء إلى التخييم على قبر والدنا دون أي مبرر، بهدف الإساءة إلينا بشكل شخصي، رغم مواقفنا الطيبة والمشرفة مع القريب والبعيد، ومساهماتنا المستمرة في إصلاح ذات البين، كما هو الحال مع أخينا الشيخ عبدالقوي شريف الذي يبذل جهوده في حل النزاعات.

وعليه، نطالب مشايخ وعقال وأبناء قبائل الجوف الكرام برفع النساء والمعتصمين عن قبر والدنا المرحوم، حيث إننا لسنا معنيين بهذه القضية ولسنا أولياء الدم فيها. وإذا كنا أولياء، فإننا نعلن العفو لوجه الله تعالى.

كما نهيب بجميع الإعلاميين وحملة الأقلام نشر هذا التوضيح، ونؤكد احترامنا الكامل للقضاء وأحكامه، ونعول على وعي الجميع في إنهاء هذه القضية بالطريقة الصحيحة.

والله المستعان.

صادر عن أبناء الشيخ أحمد عباد شريف.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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