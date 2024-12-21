الرياضة - 02:46 - كولر: الأهلي جاهز لمباراة شباب بلوزداد.. وننتظر دعم الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب مارسيل كولر عن أمله في الحضور الجماهيري غدًا، لدعم الفريق، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مؤازرة الجماهير وحضورهم بكثافة.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نواجه منافسا قويًا، وقد تقابلنا مرتين خلال الموسم الماضي وانتهى اللقاءان بالتعادل، وهو ما يؤكد أهمية وقوة مباراة غد أمام شباب بلوزداد».

وأوضح المدير الفني أن استغلال الفرص يحتاج إلى تركيز شديد، وأن العمل على ذلك أيضا يحتاج إلى وقت كافٍ، وأنه يعمل بشكل مستمر خلال التدريبات على علاج هذه الظاهرة، لاسيما أنها متكررة، مثلما حدث مؤخرًا في مباراة باتشوكا في كأس التحدي.

وأشار كولر إلى أن خلق الفرص أمام المرمى أمر يسعده، لكن مصدر سعادته الحقيقي يكون في استغلالها وتسجيل الأهداف، معربًا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف اللاعبين غدًا، وأن يتم تطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها خلال فترة التحضير للمباراة.

وأكد كولر أن الفريق والجهاز الفني كانا في حالة حزن عقب مباراة باتشوكا، وأن الفترة بين لقائي كأس التحدي وشباب بلوزداد كانت كافية للتحضير، مشددا على أن الأهلي سيبذل أقصى جهد غدا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأبدى المدير الفني تفهمه لحالة حزن أي لاعب في حال تغييره، ولكنه كمدرب يعمل لمصلحة الفريق، لافتًا إلى أن الأمر الإيجابي هو تعامل اللاعبين ومدى جديتهم في بذل المزيد من الجهد للعودة من جديد للتواجد في تشكيل الفريق.