عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإنقاذ أبنائهم وتدين سياسة نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا اليوم السبت، قالت فيه:" كفى ضغطا عسكريا يقتل أبناءنا بدلا من إعادتهم".

عائلات الأسرى يطالبون بصفقة لإنقاذ أبنائهم

وأضاف بيان عائلات الأسرى :" نطالب ترامب بالضغط لإبرام صفقة شامل وعلى القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين".

وأكد بيان عائلات الأسرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن معه ضللوا الإسرائيليين من أجل إحباط الصفقة.

ووجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة للإسرائيليين وعائلات أسرى الاحتلال، من خلال صورة تجمع بين نجل نتنياهو وأسير إسرائيلي لديها.

رسالة حاسمة من حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين

وأرفقت كتائب القسام تعليقا على الصورة: "يائير في ميامي بعيدا عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟".

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم السبت، أن حركة حماس أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أقرب من أي وقت مضى.

وبالأمس الجمعة، ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة التبادل، مشيرة إلى أن عائلة البرغوثي توافق على ترحيله إلى تركيا".

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