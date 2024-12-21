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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإنقاذ أبنائهم وتدين سياسة نتنياهو - أخبار كلمتك

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإنقاذ أبنائهم وتدين سياسة نتنياهو - أخبار كلمتك

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإنقاذ أبنائهم وتدين سياسة نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا اليوم السبت، قالت فيه:" كفى ضغطا عسكريا يقتل أبناءنا بدلا من إعادتهم".

عائلات الأسرى يطالبون بصفقة لإنقاذ أبنائهم 

وأضاف بيان عائلات الأسرى :" نطالب ترامب بالضغط لإبرام صفقة شامل وعلى القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين".

 

وأكد بيان عائلات الأسرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو ومن معه ضللوا الإسرائيليين من أجل إحباط الصفقة.

ووجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة للإسرائيليين وعائلات أسرى الاحتلال، من خلال صورة تجمع بين نجل نتنياهو وأسير إسرائيلي لديها.

 

رسالة حاسمة من حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين 

وأرفقت كتائب القسام تعليقا على الصورة: "يائير في ميامي بعيدا عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟".

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم السبت، أن حركة حماس أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أقرب من أي وقت مضى.

 

وبالأمس الجمعة، ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة التبادل، مشيرة إلى أن عائلة البرغوثي توافق على ترحيله إلى تركيا".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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