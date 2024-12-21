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محمد رمضان يطلق مسابقة بجائزة 5 ملايين جنيه لمتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

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محمد رمضان يطلق مسابقة بجائزة 5 ملايين جنيه لمتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

محمد رمضان يطلق مسابقة بجائزة 5 ملايين جنيه لمتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه. 

وطرح رمضان على متابعيه سؤالًا عبر "فيس بوك" قائلًا: "إيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 ملايين جنيه".

في سياق آخر.. ظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا بلوك مميز بالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد”. 

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

 

أسد أسود القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني  وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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