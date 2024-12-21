رامي جمال يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة “حياتي الحلوة” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - أعلن المطرب رامي جمال عن موعد طرح أحدث أغنياته “حياتي الحلوة”.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “حياتي_الحلوة يوم ٣٠ ديسمبر إن شاء الله.. يارب 2025 تبقي سنة خير وحب”.

وطرح رامي جمال مؤخرا أغنية “ولا بفتكرك” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة بعد أيام من طرحها.

كلمات أغنية ولا بفتكرك

وجاءت كلمات أغنية ولا بفتكرك كالتالي:

بالنسبالي كلامك عني

اللي أكيد افترا وتجني

عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش

بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية

اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

ولا في عشرة مابيننا صاينها

ولا دي حاجة هاتكسب منها

كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه

كمل وأنا هاسمع وهاعدي

وهاضيع ليه وقت ف ردي

اللي فحالتك آخره بنضحك بس عليه

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

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