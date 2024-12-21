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الرياضة - 07:21 - ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:21 - ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:21 - ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيهًا للبيع، و3755 جنيهًا للشراء مسجلًا ارتفاع بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب الآن

ويقدم موقع كلمتك للمتابعين والقراء تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب في مصر على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال زيارة الرابط التالي.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4291.5 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيها 3933.75 جنيه
عيار 21 3775 جنيها 3755 جنيها
عيار 18 3235.75 جنيه 3218.5 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2503.25 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2145.75 جنيه
عيار 9 1617.75 جنيه 1609.25 جنيه

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4314.25 جنيه للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعًا داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3775 جنيها للبيع، و3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3218.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2516.75 جنيه للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعًا عند 2157.25 جنيه للبيع، و2145.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1617.75 جنيه للبيع، و1609.25 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، نحو 30200 جنيه للبيع، و30040 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2623.8 دولار للبيع، و 2622.78دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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