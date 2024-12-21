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الرياضة - 07:21 - مقتل 5 من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية في جباليا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:21 - مقتل 5 من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية في جباليا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:21 - مقتل 5 من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - أعلنت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إجهاز مقاتليها على 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي طعنا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت أنها قضت على جنديين خلال الاشتباك مع قوة للاحتلال تحصنت بمنزل في مخيم جباليا.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 الذي يوافق اليوم 432 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45227 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 107573 مصابا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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