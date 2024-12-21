قال فهد الشرفي مستشار وزير الاعلام: ما يحدث في رداع هو تحرك قبلي ضد الحوثيين بسبب سجن وإخفاء مجلي الجوف منتحل مدير امن رداع سابقا.
واضاف: الذي ألبسه الحوثيون زورا وظلما تهمة تفجير بيوت رداع وتستروا على حطبه والعربجي وقادة الحوثيين المتورطين في الجريمة!
واختتم:ظلت القبائل تطالب بإطلاقه ثم وصلوا إلى طريق مسدود وانفجرت الأوضاع!!
الكشف عن سبب انفجار المعركة في رداع - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - كلمتك/خاص:
قال فهد الشرفي مستشار وزير الاعلام: ما يحدث في رداع هو تحرك قبلي ضد الحوثيين بسبب سجن وإخفاء مجلي الجوف منتحل مدير امن رداع سابقا.
قال فهد الشرفي مستشار وزير الاعلام: ما يحدث في رداع هو تحرك قبلي ضد الحوثيين بسبب سجن وإخفاء مجلي الجوف منتحل مدير امن رداع سابقا.
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