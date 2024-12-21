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تكليف نجل شقيق زعيم الحوثيين بهذه المهمة الخطيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

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تكليف نجل شقيق زعيم الحوثيين بهذه المهمة الخطيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

تكليف نجل شقيق زعيم الحوثيين بهذه المهمة الخطيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت الناشطة نورا الجروي:‏يعد جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسية التي تحافظ من خلالها الجماعة الإرهابية على هيمنتها على اليمن وتم تشكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في عام 2019 من خلال دمج منظمتين موجودتين تعرفان باسم مكتب الأمن السياسي ومكتب الأمن القومي،
واضاف:كما أن الحوثيين أنشأوا منظمة جديدة تعرف باسم استخبارات الشرطة، والتي من المفترض أن تتولى بعض مسؤوليات جهاز المخابرات والأمن ويقال إن الجهاز القمعي الجديد يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وابن شقيق الزعيم الحالي عبد الملك الحوثي.


واختتم: ستُكلف استخبارات الشرطة بقمع المعارضة العامة، بينما تظل المخابرات مسؤولة عن معالجة التهديدات الأكثر حدة للنظام إن الهدف من هذا التقسيم للعمل هو تقليل عبء العمل الهائل الواقع على عاتق جهاز المخابرات العامة، والذي ينتج عن مسؤولياته الواسعة النطاق ــ رغم أنه يتعين علينا أن نرى كيف سوف يلعب هذا الفصل دوره في الممارسة العملية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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