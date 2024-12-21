تكليف نجل شقيق زعيم الحوثيين بهذه المهمة الخطيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

قالت الناشطة نورا الجروي:‏يعد جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسية التي تحافظ من خلالها الجماعة الإرهابية على هيمنتها على اليمن وتم تشكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في عام 2019 من خلال دمج منظمتين موجودتين تعرفان باسم مكتب الأمن السياسي ومكتب الأمن القومي،

واضاف:كما أن الحوثيين أنشأوا منظمة جديدة تعرف باسم استخبارات الشرطة، والتي من المفترض أن تتولى بعض مسؤوليات جهاز المخابرات والأمن ويقال إن الجهاز القمعي الجديد يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وابن شقيق الزعيم الحالي عبد الملك الحوثي.



واختتم: ستُكلف استخبارات الشرطة بقمع المعارضة العامة، بينما تظل المخابرات مسؤولة عن معالجة التهديدات الأكثر حدة للنظام إن الهدف من هذا التقسيم للعمل هو تقليل عبء العمل الهائل الواقع على عاتق جهاز المخابرات العامة، والذي ينتج عن مسؤولياته الواسعة النطاق ــ رغم أنه يتعين علينا أن نرى كيف سوف يلعب هذا الفصل دوره في الممارسة العملية.