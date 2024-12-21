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شابة تقوم بقتل زوجها في عدن - أخبار كلمتك

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شابة تقوم بقتل زوجها في عدن - أخبار كلمتك

شابة تقوم بقتل زوجها في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

ضبطت أجهزة الشرطة ببير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن امراه متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص الذين جلبتهم لتنفيذ الجريمة.

واوضحت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن أنها ضبطت المدعوة (ل،ع،ع،س) 38 عاما على خلفية قيامها بجريمة قتل زوجها (خ،ع،م، ص) 50 عاما، عقب إحضارها مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بضربه حتى فارق الحياة .

وأشارت الشرطة في تقريرها أنها احتجزت المتهمة على ذمة الجريمة المنسوبة إليها للإجراءات القانونية، فيما باشرت التحقيق في الجريمة وملاحقة بقية المتهمين.

وارجعت الشرطة أسباب الجريمة إلى الخلافات الأسرية والبلطجة واللامبالاة بالقانون.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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