شابة تقوم بقتل زوجها في عدن - أخبار كلمتك

ضبطت أجهزة الشرطة ببير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن امراه متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص الذين جلبتهم لتنفيذ الجريمة.

واوضحت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن أنها ضبطت المدعوة (ل،ع،ع،س) 38 عاما على خلفية قيامها بجريمة قتل زوجها (خ،ع،م، ص) 50 عاما، عقب إحضارها مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بضربه حتى فارق الحياة .

وأشارت الشرطة في تقريرها أنها احتجزت المتهمة على ذمة الجريمة المنسوبة إليها للإجراءات القانونية، فيما باشرت التحقيق في الجريمة وملاحقة بقية المتهمين.

وارجعت الشرطة أسباب الجريمة إلى الخلافات الأسرية والبلطجة واللامبالاة بالقانون.

