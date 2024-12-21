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عاجل :عقب فشله في اعتراض الصاروخ الحوثي .. الجيش الإسرائيلي يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل :عقب فشله في اعتراض الصاروخ الحوثي .. الجيش الإسرائيلي يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل :عقب فشله في اعتراض الصاروخ الحوثي .. الجيش الإسرائيلي يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

افاد الجيش الإسرائيلي: أن صاروخين أطلقا لاعتراض الصاروخ الباليستي القادم من #اليمن لكنهما فشلا في اعتراضه

وقال الجيش الإسرائيلي: الصاروخان الاعتراضيان انفجرا في الأجواء وبعدها سقط الصاروخ في يافا.

واختتم إن : فرق قيادة الجبهة الداخلية وقوات إنقاذ وخدمات الطوارئ تواصل تفتيش موقع سقوط الصاروخ اليمني

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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