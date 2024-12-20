صافرة رومانية تدير مباراة قطر والإمارات في خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - خليجي 26، أعلن اتحاد الخليج العربي، تعيين الروماني إستفان كوفاكس حكمًا لمباراة منتخب قطر أمام الإمارات غدًا السبت في افتتاح بطولة كأس الخليج والتي تقام بدولة الكويت.

ويشهد ملعب جابر المبارك الصباح في الكويت، مواجهة مرتقبة بين منتخبي الإمارات وقطر في افتتاح مباريات كأس الخليج العربي بنسختها السادسة والعشرين والتي ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا من كلا الفريقين، اللذين يسعيان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوارهما بالبطولة.

15 لاعبا جديدا بقائمة منتخب الامارات

وشهدت القائمة النهائية للمنتخب الإماراتي المشاركة في كأس الخليج تغييرات جذرية مقارنة بالنسخة السابقة، فقد قرر المدرب البرتغالي باولو بينتو الاعتماد على عناصر شابة جديدة، حيث ضم 15 لاعبًا للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب

يأتي هذا التوجه في إطار خطة المدرب لتجديد دماء الفريق وبناء جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات.

من أبرز الأسماء التي ظهرت لأول مرة في قائمة المنتخب الإماراتي: حمد المقبالي، وكوامي كويدو، وخميس المنصوري، وزايد سلطان، وفارس خليل، وعبدالله إدريس، ويحيى نادر، وماكنزي هانت، وعبدالله حمد، وعصام فايز، وماركوس مليوني، وفهد بدر، ولوكاس بيمنتا، وسولومون سوسو، وبرنو أوليفيرا.

ويتوقع أن يضفي هؤلاء اللاعبون الشباب حيوية ونشاطًا جديدًا على أداء المنتخب.

على الجانب الآخر، واصل الحارسان المخضرمين علي خصيف وخالد عيسى التواجد ضمن صفوف المنتخب الإماراتي.

ويعتبر مشاركة كلا الحارسين في هذه النسخة من كأس الخليج هي السادسة لهما، مما يؤكد خبرتهما الكبيرة وقدرتهما على قيادة خط الدفاع.

تستمر فعاليات كأس الخليج العربي 26 حتى الثالث من يناير المقبل.

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات الإمارات والكويت وقطر وعُمان.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق حامل اللقب، والسعودية، والبحرين، واليمن.

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