الرياضة - 12:56 - شقق جنة وسكن ودار مصر.. الأماكن والأسعار وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - شقق جنة ودار وسكن مصر.. يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان 2024 بمشروعات (الإسكان المتميز- سكن مصر- دار مصر- جنة)، حيث بدأ الحجز يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان 2024، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، منوهة على جميع الراغبين في حجز الوحدات سرعة التقديم عبر الموقع الخاص (مسكن محور الوحدات).

طريقة التقديم على شقق الإسكان 2024

ولفتت وزارة الإسكان إلى أن الحجز أون لاين عبر موقع مسكن محور الوحدات والذي يتيح كافة تفاصيل الحجز مثل: (شروط التقديم- أسعار ومساحات الوحدات- أسلوب الحجز والسداد- كراسات الشروط).

أماكن شقق الإسكان 2024

ويشمل الطرح الجديد من شقق الإسكان 2024 عدد 6575 وحدة في 15 مدينة مختلفة وجاءوا على النحو التالي: (القاهرة الجديدة- أكتوبر الجديدة- 6 أكتوبر- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- حدائق أكتوبر- بدر- العبور- العاشر من رمضان- الشروق- السادات- المنيا الجديدة- غرب قناة الجديدة- نصر غرب أسيوط- دمياط الجديدة).

خطوات حجز شقق الإسكان 2024

- الدخول على موقع مسكن محور الوحدات، من خلال هذا الرابط.

- اختيار أيقونة (محور الوحدات)، ثم الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة كافة تفاصيل الحجز.

- إنشاء حساب جديد على الموقع إذ لم يكن لديك حساب من قبل.

- أدخل الرقم القومي والاسم والهاتف.

- أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك، لأنه سيعتمد كوسيلة أساسية للتواصل بينك وبين الهيئة.

- أكمل البيانات المطلوبة مثل: (الحالة الاجتماعية- العنوان- بيانات الزوج والزوجة).

مساحات شقق الإسكان 2024

وتتراوح مساحات شقق الإسكان 2024، من 100 متر إلى 150 مترا وتأتي المساحات على النحو التالي:

- 1500 وحدة سكنية ضمن مشروع عمارات الحي السادس بمساحة 90م2 في مدينة بدر.

- 11 وحدة سكنية في دار مصر بمدينة السادات بمساحات تتراوح بين 130م2 إلى 150م2.

- 456 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 101م2 وحتى 111م2 في روضة العبور بمدينة العبور.

- 300 وحدة بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة أكتوبر الجديدة.

- 35 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 130م2 بمدينة الشروق.

ـ 34 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة المنيا الجديدة.

- 310 وحدات سكنية من مشروع سكن مصر تبدأ من 106م2 إلى 130م2 بمدينة ناصر غرب أسيوط.

- 246 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2 بمدينة غرب قنا.

- 233 وحدة سكنية جديدة في مشروع جنة بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، بمدينة 6 أكتوبر.

- 11 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 130م2 إلى 140م2 بمدينة العاشر من رمضان.

- 409 وحدة سكنية بمشروع جنة بمساحات تبدأ من 100 م2 وحتى 150 م2، و700 وحدة بسكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 وحتى 133م2، بمدينة القاهرة الجديدة.

- 22 وحدة في مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، و435 وحدة سكنية في سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 118م بمدينة حدائق أكتوبر.

شروط حجز شقق سكن وجنة ودار مصر

- يمكن لذوي الهمم التقديم لحجز شقق سكن مصر.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وليس شخصًا اعتباريًا.

- لا يسمح لأفراد الأسرة الواحدة بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع، وتكمل كافة بنوده.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ويشترط أن يكون قادرًا قانونيًا على التعاقد.

- الوحدات السكنية مخصصة فقط للسكن، ولا يمكن تغيير الغرض من استخدامها.

- لكل وحدة حصة من الأرض بنسبة تتناسب مع مساحتها مقارنة بالمساحة الإجمالية للمبنى.

أسعار شقق سكن وجنة ودار مصر

- تبدأ أسعار شقق جنة مصر بالطرح الجديد من 1.612.000 جنيه.

- تبدأ أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد من 881.178 جنيه.

- تبدأ أسعار شقق دار مصر بالطرح الجديد من 1.127.100 جنيه.