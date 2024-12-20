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مواصفات وسعر هاتف هونر HONOR X9c بعد إطلاقه رسميًّا - أخبار كلمتك

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مواصفات وسعر هاتف هونر HONOR X9c بعد إطلاقه رسميًّا - أخبار كلمتك

مواصفات وسعر هاتف هونر HONOR X9c بعد إطلاقه رسميًّا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - أطلقت هونر  HONOR، هاتف HONOR X9c المقاوم  للسقوط والحرارة والماء وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف هونر HONOR X9c. 

مواصفات هاتف هونر

يأتي هاتف HONOR X9c  مع شاشات مقاومة للسقوط من ارتفاعات تصل إلى مترين ويمكنه العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح من -30 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية.

كما  يمكن لهاتف هونر HONOR X9c إجراء مكالمات صوتية تصل إلى 20 ساعة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية، و30 ساعة في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 55 درجة مئوية. 

يأتي هاتف هونر HONOR X9c بهيكل مقاوم للماء بتقنية ثلاثية الطبقات، مما يوفر حماية متكاملة ضد الماء، مع تصنيف IP65M لمقاومة الماء والغبار ويستطيع الهاتف تحمل الرذاذ وتم اختباره للعمل  حتى بعد غمره في الماء بعمق 25 سم لمدة تصل إلى 5 دقائق  كما يدعم الهاتف التحكم باللمس حتى عند تعرض اليدين للماء أو الدهون. 

توفر الشاشة المصنوعة من الزجاج المقوى حماية شاملة للهاتف وتعمل كدرع مقاوم للصدمات، بينما يضمن التصميم المنحني  "Bézier" حماية ثلاثية الأبعاد حول الزوايا من أي صدمات تأتي من جميع الاتجاهات.

كما يأتي هاتف هونر ببطارية السيليكون-الكربون  بسعة 6600 مللي أمبير، يعتبر هاتف HONOR X9c حيث يمكن للمستخدمين استعماله ليوم كامل، مع ما يصل إلى 48.4 ساعة من بث الموسيقى و25.8 ساعة من مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت بشحنة واحدة.

 بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للهاتف الاستمرار في إجراء المكالمات لمدة تصل إلى 50 دقيقة باستخدام آخر 2% من عمر البطارية، بينما يعيد الشحن السريع السلكي من HONOR بقوة 66 واط شحن البطارية بسرعة فائقة لتمديد فترة الاستخدام. 

وبالنسبة للكاميرات يأتى هاتف هونر HONOR X9c بكاميرا قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر كبير بحجم 1/1.67 إنش، كما يدعم الهاتف تقريب بصري دون فقدان الجودة يصل إلى 3x، مع ثلاثة أوضاع تصوير بورتريه مميزة - بورتريه للمشهد بالكامل (1x)، بورتريه واسع (2x)، وبورتريه عن قُرب (3x). 

كما  تم تزويد الكاميرا بتقنية OIS التي تقلل من التشويش والاهتزازات، ما يضمن صورًا فائقة الوضوح كما يدمج الهاتف ميزات تصوير بالذكاء الاصطناعي مثل مستشعر الحركة بالذكاء الاصطناعي وميزة AI Eraser لتحسين جودة الصور وتبسيط عملية التعديل مباشرة من الهاتف.

سعر هاتف هونر 

يأتى هاتف HONOR X9c بتصميم نحيف  مع لمسات من التيتانيوم المصقول، ووزن  خفيف لا يتجاوز 189 جرامًا وسماكة 7.98 ملم ويعمل الهاتف بأحدث نظام MagicOS 8.0 المستند إلى Android 14، مزودة بميزات ذكية مثل Magic Capsule وAI Magic Portal وParallel Space.

يأتى هاتف هونر HONOR X9c بأربعة ألوان تيتانيوم أرجواني، برتقالي مُشرق، تيتانيوم أسود، وأخضر سماوي ويأتي بسعر 16,999جنية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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