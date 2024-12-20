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سيارات 2025.. السوق المصري يستقبل سيارات ميتسوبيشي إكليبس - أخبار كلمتك

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سيارات 2025.. السوق المصري يستقبل سيارات ميتسوبيشي إكليبس - أخبار كلمتك

سيارات 2025.. السوق المصري يستقبل سيارات ميتسوبيشي إكليبس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - سيارات 2025، يستقبل السوق المصري سيارات  2025، استعدادا لطرحها مطلع العام الجديد وكانت سيارات  ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2025، من أبرز السيارات التي طرحت محليا بـ 5 فئات وتجاوزت أسعارها المليون جنيه.

 

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي، أسعار موديلات 2025، حيث  تبدأ من مليون و650 ألف جنيه في السوق المحلي خلال ديسمبر الحالي، ونرصد في التقرير التالي أسعار 5 فئات وهي:-

يصل سعر أول فئة Insport -BL مليون و650 ألف جنيه.
 

 

يصل سعر ثاني فئة Insport PLUS مليون و700 ألف
 

يصل سعر ثالث فئة Inspire مليون و750 ألف جنيه 
 

يصل سعر رابع فئة Instyle مليون و800 ألف
 

يصل سعر خامس فئة Infinity مليون و880 ألفًا
 

 زودت سيارات إكليبس، بمحرك 4 سلندر الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
 

 حصلت سيارات إكليبس كروس على العديد من مواصفات الأمان أبرزها  2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات

 

وزودت السيارة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها.

 

طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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