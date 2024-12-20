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مشاهير العرب - بعد تحقيق «الحريفة 2 76 مليون جنيه.. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تحقيق «الحريفة 2 76 مليون جنيه.. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيق «الحريفة 2 76 مليون جنيه.. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - وجه الفنان الشاب نور النبوي، رسالة للجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع وصول إيرادات فيلم «الحريفة 2 إلى أكثر من 76 مليون جنيها.

وشارك نور النبوي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» موجها رسالة من خلاله للجمهور، قائلا: «حب الجمهور فى القلب و انتوا السبب بعد ربنا فى نجاح فيلم الحريفة 2، مبسوط قوي قوي أن الفيلم عجبكم».

إيرادات فيلم «الحريفة 2

بلغت إيرادات فيلم «الحريفة 2 في الأسبوع الثاني لعرضه في السينما حاجز الـ 76 مليون جنيه، ليواصل بذلك الصدارة متفوقا على عدد كبير من الأعمال السينمائية المشاركة بهذا الموسم.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2، في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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