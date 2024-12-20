بسبب ملابسها القصيرة، نزار الفارس يحرج دوللي شاهين على الهواء والفنانة ترد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - تسبب الإعلامي العراقي، نزار الفارس، في إحراج الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على الهواء خلال استضافتها في برنامجه، الذي يذاع على شاشة “الرابعة"، وقال لها: "استأذنك أقلع الجاكيت وتغطي رجلك لأني مش عارف أغض بصري".

نزار الفارس يحرج دوللي شاهين على الهواء

وردت دوللي شاهين على نزار قائلة: "أنا كده أزعل عشان دا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك “دريس كود” كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا حرانة وماينفعش أحط حاجة على رجلي.

أغنية أنا الحاجة الحلوة

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة دوللي شاهين طرحت في وقت سابق أغنيتها الجديدة أنا الحاجة الحلوة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وأغنية “أنا الحاجة الحلوة” صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد ومن كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

وكانت الفنانة دوللي شاهين، قد وجهت رسالة شكر عقب طرح أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة"، وقالت عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام": من الشغل الناس اللي تعبت واجتهدت... كل الشكر والاحترام والتقدير لكل حد تعب معايا عشان نعمل العمل الحلو ده من اول المخرج الى اصغر عامل فاللوكيشن... بشكركم اوي وبحبكم اوى.

وكذلك طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين أغنيتها الأخيرة بعنوان "دوللي ست البنات" وحققت نسبة مشاهدة عالية على المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

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