مشاهير العرب - «حب حياتي».. طرح الأغنية الدعائية الثانية لفيلم الهوى سلطان | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الهوى سلطان» الأغنية الدعائية الثانية له التي تحمل اسم «حب حياتي» عبر منصات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل بتجاوز إيراداته حاجز الـ 80 مليون جنيها.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة المنتجة عن طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «حب حياتي من فيلم الهوى سلطان، الأن علي جميع المنصات».

وأغنية «حب حياتي» لـ بهاء سلطان، من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

وتتضمن كلمات أغنية «حب حياتي» الآتي: «ماحدش شاف حب حياتي؟، هو اتاخر ولا دا عادي؟، هو انا شفاف للدرجادي، ولا في ايه، اجيله من هنا دا يقوم ماشي، حد شافه هنا لا مجاشي، ايه يا شريك العمر ازيك، لو مش جي ابعت حاجة زيك، أو لو ناوي تتاخر عندك، اجيلك فين؟، اجيله من هنا دا يقوم ماشي، حد شافه هنا لا مجاشي، محدش شاف العوض ال؟، هيجى ويعمل عندي اللالي».

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.