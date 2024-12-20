الرياضة - 07:51 - قبل أعياد رأس السنة.. كم سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - سعر الجنيه الذهب يراوغ محبيه كل ساعة، خاصة مع قرب انتهاء العام 2024، وبداية العام الميلادي الجديد 2025، حيث يصبح الطلب على الذهب كبيرا، كسلعة ادخارية من جهة ويتم التهادي بها خلال أعياد رأس السنة.

لكن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في أسعار الجنيه الذهب خلال الأيام القادمة سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

حيث سنشهد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري، لعام 2024، الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة مجددا ضمن جدول اجتماعاته خلال العام

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمير 2024 بـ سوق الصاغة، سجل نحو 30160 جنيهًا للبيع، و30000 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية وكافة أعيرة الذهب اليوم الجمعة

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سعر الجنيه الذهب واحتفالات عيد الميلاد

سعر الجنيه الذهب، مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بلغ اليوم في مصر نحو 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم في مصر نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم في مصر نحو 3949.5جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21بلغ، اليوم في مصر نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم في مصر نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، بلغ اليوم في مصر نحو 2513.25جنيه للبيع، 2500 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ اليوم في مصر نحو 2154.25جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، بلغ اليوم في مصر نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعه 20 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه سعر الأوقية الذهبية 2625.13 دولار 2624.86 دولار سعر الذهب الآن عيار 24 4308.5 جنيه 4285.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3949.5 جنيه 3928.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3770 جنيها 3750 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3231.5 جنيه 3214.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2513.25 جنيه 2500 جنيه