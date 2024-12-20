سرايا القدس تسقط مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء قطاع غزة.

سرايا القدس تسقط مسيرة إسرائيلية

ويأتي ذلك بعدما كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام: "إن مقاتلا في صفوفها تنكر بلباس جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود بواسطة حزام ناسف".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "في عملية أمنية معقدة، تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال غزة".

مقاتل من كتائب القسام يفجر قوة إسرائيلية

وتابع البيان: "وبعد ساعة من الحدث، تنكر نفس المُجاهد بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

هذا وقال مصدر قيادي في كتائب "القسام": "عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية"، مردفا: "العملية الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

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