المقاولون 2010 يهزم ديروط 3-0 في دوري الجمهورية للناشئين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2010 فوزًا مستحقًا على فريق ديروط، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وكان نجم المباراة بلا منازع هو اللاعب ياسين أبو زيد، الذي سجل هاتريك ساهمت في تأكيد سيطرة فريقه على اللقاء.

ويعمل الجهاز الفني للفريق تحت قيادة يسري عبد الغني رئيس القطاع، ومحمد عبد العزيز زيزو، مشرفًا على فرق الشباب والناشئين.

ويقود الجهاز فنيًا هيثم حسين مديرًا فنيًا، ويساعده محمد السيد مدربا، بينما يتولى محمود عبد الله تدريب حراس المرمى، ومحمد صبري مسئولية التخطيط للأحمال ومحمد سمير إداري الفريق، وعلي حسن كأخصائي لإصابات الملاعب.

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لعدد ۲۰ فريقا بإجمالي عدد (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷ الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى

وبنفس حالات الإنذار والطرد.

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.



الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.



تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم لتحديد الترتيب.

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)

الفريق الحائز علي المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ) يصعد مباشره الى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى دورى القسم الثاني (1) الموسم المقبل.

مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى

دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.

موالید ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰: يتم هبوط (۳) ) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.

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