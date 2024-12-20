آخر موعد لإدراج إيصالات جدية حجز برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - حددت وزارة السياحة والآثار الثامنة، من مساء اليوم الجمعة، آخر موعد لإدراج ورفع إيصالات جدية حجز برامج الحج السياحي على موقع الغرفة الالكتروني، على أن يتم إغلاق باب تسجيل الأسماء في تمام الـ 11 من مساء اليوم.

وطالبت غرفة شركات السياحة الشركات المنفذة للحج المبادرة بإيداع مبالغ جدية الحجز وعدم الانتظار لآخر موعد حرصًا على حسن سير المنظومة، وعدم تعرض الشركات لأي عقبات أثناء إنهاء إجراء إيداع وتفعيل مبالغ جدية الحجز.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وتختتم وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

حيث قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

طرح برامج وباقات الحج السياحي

واختتمت وزارة السياحة والآثار، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو قيامهم بعمل مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يمكن لشركات السياحة الاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا.

معايير اختيار برامج وباقات الحج السياحي

وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة للمواطنين دون قيد أو شرط على المواطن وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج.

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