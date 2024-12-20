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مصرع 6 أشخاص جراء استهداف القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك الروسية - أخبار كلمتك

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مصرع 6 أشخاص جراء استهداف القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك الروسية - أخبار كلمتك

مصرع 6 أشخاص جراء استهداف القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك الروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أعلنت لجنة التحقيق الروسية وقوع ما لا يقل عن 6 قتلى وجرحى بينهم طفل، جراء استهداف القوات الأوكرانية لمدينة ريلسك في مقاطعة كورسك الحدودية.

استهداف القوات الأوكرانية لمدينة ريلسك 

وأوضح القائم بأعمال حاكم المقاطعة ألكسندر خينشتين، على قناته بموقع تيليجرام: "يقدم الأطباء الرعاية الطبية للمصابين".

وأشار حاكم المقاطعة، إلى أن 6 أشخاص، بينهم طفل قتلوا نتيجة للهجوم الصاروخي الأوكرانية.

وأضاف: "رجال الإنقاذ والإطفاء والخدمات الميدانية الأخرى يعملون في موقع الاستهداف، إلا أن تكرار الهجمات من جانب القوات الأوكرانية يصعب مهمتهم، وقد أسقطت وسائل الدفاع الجوي عددا من صواريخ "هيمارس" التي تم إطلاقها".

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على مدينة ريلسك في المقاطعة.

هجوم صاروخي علي مدينة ريلسك

وبحسب "روسيا اليوم"، قال خينشتين في رسالة مصورة على "تليجرام": "شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما صاروخيا على مدينة ريلسك".

وأضاف، أن القوميين الأوكرانيين، يختارون عمدا المواقع المدنية والمرافق الاجتماعية كأهداف لهم"، مؤكدا أن جميع الهيئات المختصة تعمل في الموقع".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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