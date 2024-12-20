الرياضة - 01:16 - مسابقة التربية والتعليم 2025.. الموعد والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - مسابقة التربية والتعليم 2025.. يترقب عدد كبير من المعلمين الذين سبق لهم التدريس بالحصة في المدارس الحكومية، موعد الإعلان عن مسابقة التربية والتعليم 2025، للتعيين في وظيفة معلم مساعد بنظام الحصة.

لذا يستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، جميع التفاصيل المتعلقة بـ مسابقة التربية والتعليم 2025، من حيث الموعد والتخصصات المطلوبة.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2025

ووفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم الفني، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن مسابقة مسابقة التربية والتعليم 2025، لتعيين معلمين مساعدين بنظام الحصة، للمعلمين الذين سبق لهم التدريس بالحصة ولا علاقة لهم بالمسابقات الأخرى التي تجريها الوزارة لسد العجز في المعلمين، خلال شهر يناير 2025.

التخصصات المطلوبة مسابقة التربية والتعليم 2025

وتشمل التخصصات المطلوبة للعمل في وظيفة معلم فصل بنظام الحصة، ما يلي:

- اللغة العربية.

- اللغة الإنجليزية.

- العلوم.

- الرياضيات.

- الدراسات الاجتماعية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني، مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدمين على مسابقة التربية والتعليم 2025، وجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي في «التربية» معتمد.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- لا يزيد عمر المتقدم وقت التقديم عن 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم لديه صفات شخصية جيدة مثل القدرة على التواصل والعمل الجماعي والتفاني في العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2025

ويتعين على المتقدم في مسابقة التربية والتعليم 2025، إحضار الأوراق التالية:

- صورة شخصية.

- صورة من الرقم القومي.

- المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة حالة جنائية موجهة للجهاز المركزي أو وزارة التربية والتعليم أو مديرية التعليم.

- موقف الخدمة العسكرية والخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ضوابط اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2025

ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقد اختبارات للمتقدمين على مسابقة معلم مساعد، وعقب اجتياز الاختبارات المقررة، سيتم تسكينهم في الإدارات التابعة لكل متقدم، ومن المتوقع أن تكون الاختبارات من مجالات التخصص، والكمبيوتر، واللغات، والسمات الشخصية.