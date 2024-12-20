الرياضة - 01:16 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - سعر الدولار اليوم.. حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة عند 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الجمعة عند نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.