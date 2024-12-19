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عاجل: جماعة الحوثي تصدر بيان الان وتعترف باستهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

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عاجل: جماعة الحوثي تصدر بيان الان وتعترف باستهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل: جماعة الحوثي تصدر بيان الان وتعترف باستهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت جماعة الحوثي في صنعاء بيانًا رسميًا الان ، أكدت فيه تنفيذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف ناجحة لهدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

نص البيان تنشره كلمتك كما جاء:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ  } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا

استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله

إن القوات المسلحة اليمنية وكما أكدت في بيانات سابقة، لتؤكد استعدادها لحرب طويلة مع هذا العدو جهاداً في سبيل الله ونصرةً وإسناداً للمجاهدين في غزة ودفاعاً عن اليمن العزيز ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 18 من جمادى الآخرة 1446للهجرة
الموافق للـ 19 ديسمبر 2024م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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