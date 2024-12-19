الرياضة - 09:11 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة غدا 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - مواقيت الصلاة.. يتزايد البحث من قبل المسلمين عن مواقيت الصلاة غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، لمعرفة موعد صلاة الجمعة وباقي الصلوات لتأديتها في أوقاتها، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة غدا، وفقا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة غدا

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مواقيت الصلاة غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:13 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:52 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:40 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:58 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:21 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:57 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:42 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:1 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:25 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:15 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:53 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:39 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:58 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:22 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:12 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:51 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:38 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:14 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:51 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:37 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، الموافق 17 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:20 مساء.