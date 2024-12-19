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تشكيل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - كشف مدربا فريقا طلائع الجيش وبتروجت، عن التشكيل الرسمي، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش ضد بتروجت

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، حميد ماو، عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد، جودوين شيكا.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، محمود شديد.

خط الوسط: حامد حمدان، أحمد رضا، رشاد المتولي، بدر موسى، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: شوكويدي جابريل.

ترتيب طلائع الجيش وبتروجت

ويدخل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة السابقة، في المقابل، يسعى فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد  إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته أمام فاركو بنتيجة 2-1. 

ويحتل طلائع الجيش يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وخسارة، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها، بينما بتروجت يأتي في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط، حصدها من تعادلين وخسارتين، دون تحقيق أي فوز حتى الآن، زأحرز لاعبو الفريق 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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