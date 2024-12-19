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وزير البترول يلتقي رئيسة إيني في شمال أفريقيا لمناقشة خطط تطوير القطاع في مصر - أخبار كلمتك

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وزير البترول يلتقي رئيسة إيني في شمال أفريقيا لمناقشة خطط تطوير القطاع في مصر - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي رئيسة إيني في شمال أفريقيا لمناقشة خطط تطوير القطاع في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مارتينا اوبيتزي  رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية والوفد المرافق لها، لإستعراض ومتابعة أنشطة وبرامج عمل شركة إيني الإيطالية في مصر، وموقف تقدم الأعمال في مناطق امتيازها لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك في إطار استعراض خطوات التعاون خلال العام الحالي الذي شارف علي الانتهاء، والجهود المشتركة لدفع العمل قدما خلال العام الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس محمود أبواليزيد مدير العلاقات الخارجية بالشركة.

شراكة تاريخية بين قطاع البترول المصري وشركة ايني 


ورحب المهندس كريم بدوي  بمارينا اوبيتزي والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة إيني الإيطالية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا والدور المحوري للشركة في ضخ استثمارات لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر، مؤكدًا أهمية البناء علي الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين وكان من نتائجها إعطاء دفعات مهمة لأعمال شركة إيني في مصر  والتي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء برنامج العمل لشركة إيني في إطار خطة قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج، كما تم استعراض الاعمال في مناطق امتياز الشركة المختلفة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا  وسيناء، وبحث الخطوات المستقبلية المشتركة في إطار العمل علي زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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