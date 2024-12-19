الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي «فيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي «فيديو» - أخبار كلمتك

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي».

بحسب التقرير، فإنه «في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال».

وتابع: «في عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار».

وأشار إلى أن مجموعة الثماني النامية تستهدف زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.

اقرأ أيضاً
الرئيس التركي يصل القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني

على هامش فعاليات مجموعة الدول الثماني النامية.. وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. مصر تستضيف أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق