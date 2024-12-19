عاجل: الكشف عن الاسماء التي شملتهم العقوبات الامريكية مساء اليوم (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 7 أفراد وكيانات مرتبطة بميليشيا الحوثي المصنفة على لوائح الإرهاب، وذلك في إطار جهود واشنطن لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تدعم الجماعة. وتشمل العقوبات الأفراد والكيانات التالية:

وائل محمد سعيد عبدالودود (تاريخ الميلاد: 10 فبراير 1994، مكان الميلاد: الحديدة) أحمد محمد محمد حسن الهادي (تاريخ الميلاد: 2 أبريل 1970، مكان الميلاد: صعدة) هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (تاريخ الميلاد: 1 يناير 1984) عمر أحمد عمر أحمد الحاج (تاريخ الميلاد: 3 فبراير 1994، مكان الميلاد: الحديدة، اليمن) شركة الحزمي للصرافة (مالكها خالد الحزمي وأخوه، شراكة عامة مقرها صنعاء) محمد علي الثور للصرافة (شركة مقرها الحديدة) شركة صفوان دبي للملاحة والتجارة (مقرها شارع النصر، صنعاء، اليمن)

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي بسبب دور هؤلاء الأفراد والكيانات في تمويل ودعم ميليشيا الحوثي، مما يعزز قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية في المنطقة.