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جابر محمد: نقترب من الحلول السياسية والسلمية لمصلحة الشعب والوطن - أخبار كلمتك

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جابر محمد: نقترب من الحلول السياسية والسلمية لمصلحة الشعب والوطن - أخبار كلمتك

جابر محمد: نقترب من الحلول السياسية والسلمية لمصلحة الشعب والوطن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكد الإعلامي جابر محمد أن الحلول السياسية والسلمية تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على ضرورة مراعاة مصالح الشعب والوطن ودول الجوار والعالم.

وأوضح أن الحاجة إلى السلام والتمسك به تنبع من كون الحرب لم تكن خيارًا لنا.

وأشار جابر محمد إلى أن من لم يقرأ المتغيرات السياسية في المنطقة بشكل صحيح سينتهي إلى الأبد، مؤكدًا أن هناك من سيواجه هذا المصير قريبًا.


وأضاف أن التمسك بالحلول السلمية والسياسية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الإعلامي أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بجدية لتحقيق السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعاونًا وتكاتفًا من جميع الأطراف.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجميع من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعمل معًا لتحقيق مستقبل أفضل للشعب والوطن.


واختتم جابر محمد حديثه بالتأكيد على أن السلام هو الخيار الأمثل لتحقيق التنمية والازدهار، داعيًا الجميع إلى التمسك به والعمل على تحقيقه بكل الوسائل الممكنة.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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