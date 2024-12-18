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الرياضة - 01:11 - سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية.. استقرار ملحوظ في جميع الأعيرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:11 - سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية.. استقرار ملحوظ في جميع الأعيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية.. استقرار ملحوظ في جميع الأعيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في السوق المحلي، خلال آخر تحديث لتعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وسجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية 3870 جنيها للبيع، و3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب الآن في مصر بالمصنعية، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4411.5 جنيه 4388.5 جنيه
عيار 22 4050.5 جنيه 4029.5 جنيه
عيار 21 3870 جنيها 3850 جنيها
عيار 18 4328.5 جنيه 3311.5 جنيه
عيار 14 2606.75 جنيه 2593.25 جنيه
عيار 12 2245.75 جنيه 2234.25 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر يالمصنعية نحو 4411.5 جنيه للبيع، 4388.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 بالمصنعية داخل محلات الصاغة عند 4050.5 جنيه للبيع، 4029.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية نحو 3870 جنيها للبيع، 3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 بالمصنعية نحو 4328.5 جنيه للبيع، 3311.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر بالمصنعية نحو 2606.75 جنيه للبيع، 2593.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 2245.75 جنيه للبيع، 2234.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالمصنعية نحو 30520 جنيها للبيع، 30360 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم في مصر بالمصنعية نحو 1704.25 جنيه للبيع، 1695.75 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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