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مستشفى الدعاة يعلن تقديم خدمات طبية متطورة للكشف المبكر عن هشاشة العظام - أخبار كلمتك

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مستشفى الدعاة يعلن تقديم خدمات طبية متطورة للكشف المبكر عن هشاشة العظام - أخبار كلمتك

مستشفى الدعاة يعلن تقديم خدمات طبية متطورة للكشف المبكر عن هشاشة العظام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - أعلن مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف عن توفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة المرضى، إذ وفر جهازًا متطورًا لقياس كثافة العظام، واكتشاف هشاشتها بدقة عالية، وجهاز "الماموجرام" المتخصص للكشف المبكر عن أورام الثدي، في إطار سعيه المستمر لتعزيز صحة المرضى، وتقديم رعاية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

مستشفى الدعاة يقدم خدمات طبية متطورة للكشف المبكر عن هشاشة العظام 


كما وفر المستشفى جهازًا لقياس كثافة العظام، الذي يتميز بدقته الكبيرة وقدرته على فحص مناطق متعددة من الجسم، مثل العمود الفقري، والكتف، والرقبة، والرجلين، مما يسهم في الكشف المبكر عن هشاشة العظام، ساعدت هذه التقنية الأطباء على وضع خطط علاجية فعّالة وسريعة للحد من مضاعفات المرض وتحسين جودة حياة المرضى.


وأعلن مستشفى الدعاة أيضًا عن تقديم خدمة فحص الثدي باستخدام جهاز "الماموجرام"، الذي يُعد من أحدث الوسائل الطبية للكشف المبكر عن الأورام، وتقديم فحوصات دقيقة تساعد في رصد أي تغيرات قد تؤثر في صحة الثدي؛ مما يتيح التدخل المبكر لتحقيق أعلى نسب الشفاء وضمان صحة المرأة.


من جانب آخر، يهتم المستشفى بتوفير بيئة مريحة وآمنة للمرضى أثناء الفحوصات، إذ يعمل الجهازان تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وفرق طبية مدرّبة لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام، وأكد الفريق الطبي أهمية الفحص الدوري لكل من العظام والثدي للوقاية من المضاعفات الصحية ولتحقيق التشخيص المبكر.


حدد مستشفى الدعاة مواعيد الفحوصات الجديدة، إذ قرر استقبال المرضى يوميًا من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرًا، وأكد المستشفى التزامه بمراعاة كل جوانب الراحة والطمأنينة عند تقديم الخدمات الطبية؛ مما يضمن تجربة متميزة للمرضى.


ودعت إدارة المستشفى جميع المواطنين للاستفادة من هذه التقنيات المتطورة من خلال فحص كثافة العظام وفحص الثدي الدوري، باعتبار أن الوقاية والكشف المبكر خطوات أساسية نحو الحفاظ على الصحة العامة وتجنب المضاعفات.


وأكد مستشفى الدعاة التزامه بمواصلة تقديم خدمات طبية حديثة ومتطورة، مشددًا على أن صحة المرضى وسلامتهم تأتي في مقدمة أولوياته، في ظل حرصه الدائم على دعم الجهود الوقائية والتشخيصية التي تسهم في بناء مجتمع صحي وآمن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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