1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صنعاء تعلن فتح خطوط ملاحية مباشرة مع هذه الدول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صنعاء تعلن فتح خطوط ملاحية مباشرة مع هذه الدول - أخبار كلمتك

صنعاء تعلن فتح خطوط ملاحية مباشرة مع هذه الدول - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:43 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن فتح خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء الحديدة وعدد من الموانئ في السعودية، الأردن، سلطنة عمان، الصين، والهند. 
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الميناء على استقبال مئات الحاويات والبضائع يوميًا، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وزيادة تدفق السلع.

ودعت التجار إلى شحن بضائعهم عبر ميناء الحديدة، مؤكدة وجود حوافز ومزايا خاصة، منها تخفيضات جمركية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تسهيلات لوجستية تهدف إلى تحسين كفاءة الشحن وتقليل التكاليف.

وأكدت أن هذا الإجراء يعكس التوجه نحو تطوير قطاع النقل البحري وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جابر محمد: لهذا السبب نقترب من الحلول السياسية السلمية وهناك من سينتهي قريباً - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق