صنعاء تعلن فتح خطوط ملاحية مباشرة مع هذه الدول - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن فتح خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء الحديدة وعدد من الموانئ في السعودية، الأردن، سلطنة عمان، الصين، والهند.

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الميناء على استقبال مئات الحاويات والبضائع يوميًا، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وزيادة تدفق السلع.

ودعت التجار إلى شحن بضائعهم عبر ميناء الحديدة، مؤكدة وجود حوافز ومزايا خاصة، منها تخفيضات جمركية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تسهيلات لوجستية تهدف إلى تحسين كفاءة الشحن وتقليل التكاليف.

وأكدت أن هذا الإجراء يعكس التوجه نحو تطوير قطاع النقل البحري وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.