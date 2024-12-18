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مشاهير العرب - بسبب زوجته.. تامر هجرس يعطل تصوير فيلمه الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب زوجته.. تامر هجرس يعطل تصوير فيلمه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب زوجته.. تامر هجرس يعطل تصوير فيلمه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - تامر هجرس.. تصدر الفنان تامر هجرس تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن تعطيل تصوير فيلمه الجديد بسبب زوجته.

سبب تعطيل فيلم تامر هجرس الجديد

كشف الفنان تامر هجرس عن سر تعطُل تصوير فيلمه الجديد الذي كان من المُقرر تصويره حاليا، مؤكدًا أن سبب تعطيل التصوير خضوع زوجته ميرال، لعملية جراحية بالقلب.

تامر هجرس

تعطيل فيلم تامر هجرس الجديد

وقال الفنان تامر هجرس في تصريحات صحفية: «فيلمي الجديد يدور في إطار كوميدي وهو من إخراج وإنتاج وتأليف طاقم العمل ذاته الخاص بـ (جوازة توكسيك) و(شوجر دادى)، وكان من المفترض تصويره بالوقت الحالي إلا أنه تم تعطيل التصوير ليبدأ بشهر فبراير المُقبل».

تامر هجرس

وتابع هجرس:«وذلك حتى الإطمئنان على الحالة الصحية لزوجتي ميرال واستقرارها، حيث خضعت لعملية جراحية بالقلب بالإسبوع الماضي، وسافرنا أسبانيا لإجرائها، حيث أكد الطبيب المٌعالج لها على حتمية إجراء العملية، لأن لديها مشكلة بالقلب منذ الطفولة، وهي الآن في تحسن الحمد لله».

تامر هجرس

آخر أعمال تامر هجرس

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم «جوازة توكسيك»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تدور الأحداث حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. بطولة ليلي علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة ومن إخراج محمد كريم وتأليف لؤي السيد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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