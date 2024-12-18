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إير كايرو تحصل على شهادة «ECAR Part 145.. وتوقع اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات - أخبار كلمتك

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إير كايرو تحصل على شهادة «ECAR Part 145.. وتوقع اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات - أخبار كلمتك

إير كايرو تحصل على شهادة «ECAR Part 145.. وتوقع اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - حصلت شركة "إير كايرو" الذراع الاقتصادي لقطاع الطيران المدني على شهادة (ECAR Part 145 line maintenance) لصيانة الطائرات ذاتيًا والمعتمدة من جانب سلطة الطيران المدني، ويأتى ذلك في ظل استمرار التعاون الوثيق مع شريكها الاستراتيجي مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

حصول شركة إير كايرو على شهادة ECAR Part 145
حصول شركة إير كايرو على شهادة ECAR Part 145

كما وقّعت "إير كايرو" اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات إيرباص و إمبراير، و ATR لتأمين توريد قطع الغيار على المستوى العالم، حيث تمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية ستُسهم في تحسين كفاءة عمليات الصيانة، ودعم التزام الشركة بالجاهزية التشغيلية، وتعزيز مستوى رضا العملاء.

وفى هذا السياق هنأ الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني شركة "إير كايرو" على هذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أن حصول الشركة على شهادة

ECAR Part 145 (line maintenance) واعتمادها في مجال صيانة الطائرات الذاتية، يعكس الجهود المبذولة من فريق العمل بالشركة والتزامهم بأعلى معايير الجودة والسلامة، مضيفًا أن "هذه الخطوة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبار مصنعي الطائرات، تمثل نقلة نوعية ستعزز من تنافسية (إير كايرو) إقليميًا ودوليًا، بما يدعم خطط الوزارة في النهوض بقطاع الطيران المدني ويعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

حصول شركة إير كايرو على شهادة ECAR Part 145
حصول شركة إير كايرو على شهادة ECAR Part 145

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو"، عن فخره بهذا الإنجاز المتمثل فى حصول الشركة على هذه الشهادة، قائلًا: إن «هذا الانجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكامل المقدم من جانب وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدني، والتعاون المستمر مع شركائنا في مصر للطيران كما أن توقيع الاتفاقيات الجديدة مع كبار مصنعي الطائرات يُمثل خطوة هامة لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع شبكتنا العالمية»، مؤكدًا أن الشركة ستواصل خطتها في تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر، وبناء شراكات فعالة تساهم في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية بما يدعم من وضعيه قطاع الطيران المدني المصري إقليميًا وعالميًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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